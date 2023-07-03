القبض على 6 إرهابيين "خطرين" في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على ستة إرهابيين "خطرين" من تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها في نينوى وباقي المحافظات ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على ستة مطلوبين صدرت بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وبينت ان المعتقلين "شاركوا في مقاتلة الاجهزة الامنية والاعتداء على المواطنين، كما تشير الوثائق إلى ان المتهمين ينتمون الى مايسمى بـ( لواء المعسكرات العامة، وفرقة اليرموك، وايسر الأسرى، وفرقة ذات الصواري، وجيش دابق) ومقابل انتمائهم لهذه المسميات الإرهابية كانوا يتقاضون مبالغ مالية".