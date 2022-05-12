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القبض على 9 إرهابيين بينهم قيادي ومقتل آخر في بغداد وكركوك

Category: أمـن

Date: 2022-05-12T13:05:13+0000
القبض على 9 إرهابيين بينهم قيادي ومقتل آخر في بغداد وكركوك

شفق نيوز / أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الخميس، القبض على 9 إرهابيين بينهم قيادي، إضافة إلى مقتل آخر بعمليات منفصلة ضمن العاصمة بغداد ومحافظة كركوك.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواته تمكنت اليوم من مباغتة العدو ونصب كمين محكم له في قرية العواشرة بمُحافظة كركوك بعد إنزال جوي نفذ بالقرب من تلال حمرين، أسفر عن قنص أحد الإرهابيين وإلقاء القبض على آخر بعد أن سلم نفسه أثناء الاشتباك، وتبين بأنه أحد مسؤولي العلاقات في قاطع داقوق".

وأضاف أن "قوات من الجهاز، خرجت بواجبات إلقاء قبض داخل محافظة كركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على (٥) إرهابيين من بينهم أربعة من جنسيات مختلفة".

وأشار الجهاز، إلى أن "شجعاناً من جهاز مكافحة الإرهاب، ألقوا القبض على هدف مُهم كان يروم الدخول للعاصمة بغداد، عن طريق سيطرة الصقور، كما أطاحوا بآخر في قضاء أبو غريب".

ولفت إلى "إلقاء القبض على الإرهابي (محمد الزوبعي) الذي يُكنى (أبو عزام / أبو سيف) والذي يشغل منصب أمير كتيبة الزرقاوي في مناطق جنوب غرب بغداد، وكان يتردد بين العراق وسوريا، وأُلقي القبض عليه بالتنسيق مع التحالُف الدولي ومديرية مُكافحة إرهاب – أربيل، كما أدلى بمعلومات هامة للغاية".

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