القبض على 6 إرهابيين احدهم اشترك بقتل مسؤول الصحوة جنوبي بغداد قبل نحو 14 سنة

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الأحد، بالقاء القبض على ستة متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنها تمكنت ،وبناءٍ على المعلومات الاستخبارية الدقيقة ، من القاء القبض على 6 مطلوبين بقضايا ارهابية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة ، احدهم اشترك بقتل مسؤول صحوة اللطيفية في العام 2010.

وأضاف البيان أن الوثائق والمعلومات تشير الى ان المتهمين كانوا ينتمون الى مايسمى ولاية الجنوب واشتراك اغلبهم بمقاتلة القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، كما استخدموا وثائق مزورة للتهرب عن ملاحقة الاجهزة الامنية لهم.

وتابع البيان أن عملية القاء القبض على المتهمين جاءات بتعاون المواطنين من خلال الاخبار عن الخارجين عن القانون ، كما احيل جميع المطلوبين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل .