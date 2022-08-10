القبض على 6 ارهابيين في ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الأربعاء بإلقاء القبض على ٦ ارهابيين في كركوك والأنبار وبغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "بعمليات منفصلة استهدفت ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات الفرق الخامسة والثامنة والعاشرة والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات الوية الفرق المذكورة وقوة من قطعات تلك الفرق والتابعة لقيادة القوات البرية، وأسفرت عن القاء القبض على ٦ إرهابيين من المطلوبين لجهات امنية متعددة بموجب مذكرات قبض قضائية وفق احكام المادة ٤إرهاب".

ووفقا للبيان فإنه تم القبض على اثنين منهم في مناطق كركوك ومثلهما في الانبار والاخر يين جنوبي بغداد .

وتابع البيان أنه جرى بعدها تسليمهم الى جهات الطلب اصوليا بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم .