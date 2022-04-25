القبض على 5 من تجار ومتعاطي المخدرات في بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الاثنين، القبض على خمسة من تجار ومتعاطي المخدرات وبحوزتهم 1900 قرص كبتاغون ونصف غرام من مادة امفيتامين المخدرة مع امبولتي تعاطي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اعتقال التاجرين تم من خلال نصب كمين أمني محكم وسط مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، نفذته مفارز شعبة شؤون مخدرات قضاء الحلة بالاستناد الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة حثيثة.

واشارت الى انه تم توقيفهما وفق المادة (28 مخدرات) لإكمال إجراءات التحقيق وفق السياقات القانونية.

وأضافت قيادة الشرطة، أن مفارز شعبة شؤون مخدرات قضاء الحلة تمكنت في ممارسات اخرى منفصلة ضمن قاطع المسؤولية، من القاء القبض على ثلاثة متهمين وبحوزتهم ثلاث امبولات استنشاق مخدرات وعدد من الأدوات المستخدمة للتعاطي.