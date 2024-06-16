القبض على 5 متهمين شاركوا بنزاع عشائري شرقي بغداد

شفق نيوز/ القت قوة امنية اليوم الأحد، على عدة اشخاص شاركوا بنزاع عشائري في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "فريقا أمنيا تمكن من فض نزاع عشائري بعد ورود معلومات تفيد بوجود مشاجرة في منطقة (سبع قصور) ببغداد، وعلى الفور توجهت القوة الى المكان المقصود وتبين وجود مشاجرة بين (عائلتين)".

وأضاف البيان؛ أنه "تم القاء القبض على 5 متهمين ضُبط بحوزتهم (3 بنادق مختلفة الانواع، 8 مخزن عتاد، 2 حاويات عتاد خفيف، مواد اخرى)، وتم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة".