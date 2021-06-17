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القبض على 5 متهمين بـ"الارهاب" والتهديد في ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-06-17T17:40:57+0000
القبض على 5 متهمين بـ"الارهاب" والتهديد في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت وكالة شؤون الشرطة بوزارة الداخلية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص متهمين بـ"الإرهاب" والتهديد في محافظة ميسان.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مراكز قسم شرطة قضاء المجر الكبير، جنوب مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/إرهاب) لارتكابهما جريمة إطلاق النار على منزل أحد المواطنين ما يسمى (الدگة العشائرية).

واشارت الى اعتقال ثلاثة مطلوبين وفق المادة (430/تهديد)، مضيفة انه تمت إحالة المتهمين الى القضاء لينالوا جزاءهم وفق القانون.

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