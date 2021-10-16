القبض على 5 متهمين بالإرهاب والمتاجرة بالمخدرات في بغداد والمثنى

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية في بغداد والمثنى، يوم السبت، عن إلقاء القبض على خمسة مطلوبين بقضايا إرهابية والمتاجرة بالمخدرات بحوزة أحدهم كيلوغرامين من المواد المخدرة.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة مشتركة من شعبة استخبارات فرقة المشاة 17 وبالتعاون مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد واستخبارات الافواج الأول والرابع من لواء المشاة ٢٥ وقوة منه، ألقت القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الكيلو 31 بقضاء اللطيفية، وحي الكرار بقضاء والمحمودية جنوبي العاصمة بغداد.

وأكدت أنهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب.

وأشارت الى ان القوة ذاتها تمكنت من القاء القبض على مروج للمخدرات في الرضوانية في سيطرة مدخل الحماد، وضبطت بحوزته مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي.

وأضافت قيادة العمليات الى انه تم أيضا القبض على متهم يقوم بالتسليب والسرقة في حي طليطلة بقضاء المحمودية، مشيرة الى تسليم جميع الملقى القبض عليهم الى جهات الطلب والاختصاص.

من جانبها اعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه من خلال توفر معلومات تفيد بوجود شخص يتاجر بالمواد المخدرة في المحافظة، وتمت مطاردته ونصب كمين أمني محكم له في أحد الشوارع الرئيسية أسفر عن إلقاء القبض عليه وضبطت بحوزته 2 كيس نايلون بوزن 2 كيلو غرام يحتويان على مادة الكريستال المخدرة.

واوضحت انه تم توقيف المتهم وفق أحكام المادة (٢٨) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.