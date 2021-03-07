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القبض على 5 متهمين بالقتل والخطف بعمليتين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-07T14:31:44+0000
القبض على 5 متهمين بالقتل والخطف بعمليتين في بغداد

شفق نيوز / أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الأحد، القبض على ثلاثة متهمين بالقتل، واثنين بالخطف، بعمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام أبي غريب، تمكنت ظهر اليوم، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، لقيامهم بجريمة قتل في منطقة أبي غريب".

وأضافت أن "عملية القبض عليهم تمت بعد أن أحيلت أوراقهم التحقيقية إلى مكتب إجرام أبي غريب، لوجود جريمة قتل بسبب نزاع حول قطعة أرض زراعية، إذ تم على الفور تشكيل فريق عمل والقبض على المتهمين وتدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً، وتم إجراء كشف الدلالة، وقرر القاضي المختص توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ ق.ع".

ولفتت المديرية، إلى أن "قوة من مكتب مكافحة إجرام النهروان، نفذت أمر قبض على متهمين اثنين لقيامهما بعملية خطف في منطقة بسماية، بعد أن توافرت معلومات بوجود حادث خطف في المنطقة المذكورة".

وأوضحت، أن "فريق عمل تم تشكيله لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات والاعتماد على المصادر السرية، تم نصب كمين محكم والقبض على المتهمين وتوقيفهما وفق المادة ٤٢١ ق.ع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".

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