القبض على 5 إرهابيين في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على خمسة عناصر إرهابية في محافظة السليمانية.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع مديرية أسايش السليمانية ألقت القبض على خمسة عناصر إرهابية".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء وفق توجيهات المراجع العليا بخصوص تكثيف الجهد الاستخباراتي لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، وذلك من خلال تواجدهم بمحافظة السليمانية".

وأوضح أن "الملقى القبض عليهم من الصادر بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة(١/٤) إرهاب من محكمة تحقيق كربلاء، وأجري ذلك بناء على معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية المذكورة أعلاه".