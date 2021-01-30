سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على 5 تجار مخدرات في الأنبار والبصرة

Category: أمـن

Date: 2021-01-30T12:19:38+0000
القبض على 5 تجار مخدرات في الأنبار والبصرة

شفق نيوز/ ألقت الاستخبارات العسكرية في محافظة الأنبار، يوم السبت، القبض على أربعة من تجار المخدرات وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، فيما ألقي القبض على أحد مروجي المخدرات في محافظة البصرة.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز فوج الاستخبارات في الفرقة الأولى وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار، ألقت القبض على أربعة من تجار المخدرات وضبطت بحوزتهم 14 كغم من الحشيشة و12 ألف حبة مخدرة وأدوات تعاطي كانت معدة للتهريب في منطقة الدراعمة بقضاء الرطبة.

وأضافت أن المفارز نفسها ضبطت أربعة غرامات من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي في أحد المنازل بحي الانتصار في قضاء الرطبة، مشيرة إلى إحالة المتهمين والمواد إلى الجهات المختصة وفق أحكام المادة 28 من قانون العقوبات العراقي.

وفي الشأن نفسه، أفادت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لشفق نيوز، أن مفارز الفوج الثاني في اللواء الأول من فرقة الرد السريع، تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 28 مخدرات وضبطت بحوزته مواداً مخدرة، في منطقة الزوين بقضاء الدير في محافظة البصرة، مشيرة إلى أنه تم تسليمه إلى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

related

الأمن العراقي يحبط عملية تهريب 3.5 كليوغرامات مخدرات من "دولة مجاورة"

Date: 2020-10-16 11:23:40
الأمن العراقي يحبط عملية تهريب 3.5 كليوغرامات مخدرات من "دولة مجاورة"

شرطة الانبار تطيح بتاجري مخدرات.. وتحذير من الحدود "المنفلتة"

Date: 2021-01-15 15:19:29
شرطة الانبار تطيح بتاجري مخدرات.. وتحذير من الحدود "المنفلتة"

نجاة قيادي في الحشد الشعبي من محاولة اغتيال جنوبي العراق

Date: 2020-07-07 12:20:38
نجاة قيادي في الحشد الشعبي من محاولة اغتيال جنوبي العراق

تسليب صاحب صيرفة أكثر من مليار دينار واحباط تفجير جنوبي العراق

Date: 2020-09-20 04:49:51
تسليب صاحب صيرفة أكثر من مليار دينار واحباط تفجير جنوبي العراق

داعش ينهي حياة ثلاثة أشخاص بينهم منتسب حرقاً عبر كمين غربي العراق

Date: 2020-11-22 21:32:45
داعش ينهي حياة ثلاثة أشخاص بينهم منتسب حرقاً عبر كمين غربي العراق

خسائر بشرية ومادية فادحة حصيلة نزاع عشائري شمالي البصرة

Date: 2020-05-30 13:52:53
خسائر بشرية ومادية فادحة حصيلة نزاع عشائري شمالي البصرة

مسلحون يغتالون موظفاً حكومياً في البصرة

Date: 2020-12-07 09:07:25
مسلحون يغتالون موظفاً حكومياً في البصرة

تحليق مكثف للطيران الحربي غربي الانبار والقيادات تجهل الأسباب

Date: 2020-12-28 07:08:02
تحليق مكثف للطيران الحربي غربي الانبار والقيادات تجهل الأسباب