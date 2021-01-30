القبض على 5 تجار مخدرات في الأنبار والبصرة

شفق نيوز/ ألقت الاستخبارات العسكرية في محافظة الأنبار، يوم السبت، القبض على أربعة من تجار المخدرات وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، فيما ألقي القبض على أحد مروجي المخدرات في محافظة البصرة.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز فوج الاستخبارات في الفرقة الأولى وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار، ألقت القبض على أربعة من تجار المخدرات وضبطت بحوزتهم 14 كغم من الحشيشة و12 ألف حبة مخدرة وأدوات تعاطي كانت معدة للتهريب في منطقة الدراعمة بقضاء الرطبة.

وأضافت أن المفارز نفسها ضبطت أربعة غرامات من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي في أحد المنازل بحي الانتصار في قضاء الرطبة، مشيرة إلى إحالة المتهمين والمواد إلى الجهات المختصة وفق أحكام المادة 28 من قانون العقوبات العراقي.

وفي الشأن نفسه، أفادت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لشفق نيوز، أن مفارز الفوج الثاني في اللواء الأول من فرقة الرد السريع، تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 28 مخدرات وضبطت بحوزته مواداً مخدرة، في منطقة الزوين بقضاء الدير في محافظة البصرة، مشيرة إلى أنه تم تسليمه إلى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.