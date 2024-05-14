القبض على 5 تجار مخدرات بينهم أجانب في النجف والمثنى

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، عن إلقاء القبض على 5 تجار مخدرات بينهم أجانب الجنسية في محافظتي النجف والمثنى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وعبر معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على 3 من تجار ومروجي المواد المخدرة من جنسيات اجنبية، ضبط بحوزتهم مواد الكريستال والترياق وحبوب الكبتاجون المخدرة".

ولفتت، إلى أن "المتهمين الثلاثة كانوا يتواجدون في أحد فنادق محافظة النجف"، مبينة أنه "تم تدوين أقوالهم بدائياً وقضائياً وايقافهم وفق أحكام المادة (28 مخدرات)".

وأضاف البيان أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى التابعة الى المديرية، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة بالجرم المشهود، عثر بحوزتهما على كمية من مادة الكريستال المخدرة كانا يرومان بيعها"، مشيرة إلى أنه "تمت مصادرة المواد وإحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص".