القبض على 5 افغانيين تسللوا للعراق جنوبي البلاد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على خمسة من الجنسية الأفغانية دخلوا العراق بطريقة غير شرعية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أفراد قسم السيطرات والطرق الخارجية في سيطرة العزير، جنوبي المحافظة، ومن خلال التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات تم القبض على خمسة أجانب من الجنسية الافغانية لا يحملون جوازات سفر رسمية ودخلوا البلاد بصورة غير شرعية".

واشارت الى انه "تمت احالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، داعية المواطنين الى عدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والإبلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام.