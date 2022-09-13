سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على 5 افغانيين تسللوا للعراق جنوبي البلاد

Category: أمـن

Date: 2022-09-13T14:12:47+0000
القبض على 5 افغانيين تسللوا للعراق جنوبي البلاد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على خمسة من الجنسية الأفغانية دخلوا العراق بطريقة غير شرعية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أفراد قسم السيطرات والطرق الخارجية في سيطرة العزير، جنوبي المحافظة، ومن خلال التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات تم القبض على خمسة أجانب من الجنسية الافغانية  لا يحملون جوازات سفر رسمية ودخلوا البلاد بصورة غير شرعية".

واشارت الى انه "تمت احالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، داعية المواطنين الى عدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والإبلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام.

related

مصرع شخصين وسقوط جرحى بإنفجار صهريج في بابل

Date: 2021-02-14 11:02:37
مصرع شخصين وسقوط جرحى بإنفجار صهريج في بابل

صورة .. انتحار شاب بالقاء نفسه من معلم اثري في العراق

Date: 2019-06-28 15:20:55
صورة .. انتحار شاب بالقاء نفسه من معلم اثري في العراق

تصديق اعترافات عنصر امني قتل متظاهرا

Date: 2019-10-10 09:42:32
تصديق اعترافات عنصر امني قتل متظاهرا

شرطة ميسان: مهاجم حفل الزفاف ابن عم العروس والقي القبض عليه

Date: 2020-04-20 13:17:54
شرطة ميسان: مهاجم حفل الزفاف ابن عم العروس والقي القبض عليه

"إيران تتحكم بأحداث العراق عبر الميليشيات".. تقرير مخابراتي يرصد

Date: 2021-04-16 07:41:46
"إيران تتحكم بأحداث العراق عبر الميليشيات".. تقرير مخابراتي يرصد

ضربت به العراق سابقا .. امريكا تحمي أوربا بـ16 منصة صواريخ "المطر الفولاذي"

Date: 2019-09-14 16:43:11
ضربت به العراق سابقا .. امريكا تحمي أوربا بـ16 منصة صواريخ "المطر الفولاذي"

ليبيا تنشر قائمة لإرهابيين احدهم كان بالعراق متورط بقتل دبلوماسي امريكي

Date: 2020-01-30 06:27:24
ليبيا تنشر قائمة لإرهابيين احدهم كان بالعراق متورط بقتل دبلوماسي امريكي

العراق يعلن اعتقال 77 "إرهابياً" في غضون أسبوع

Date: 2021-07-30 12:08:40
العراق يعلن اعتقال 77 "إرهابياً" في غضون أسبوع