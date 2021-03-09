القبض على 48 مطلوباً بينهم دواعش في أربع محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، أن تشكيلاتها في أربع محافظات عراقية ألقت القبض على 48 شخصاً من المطلوبين بجرائم جنائية، وآخرين مخالفين للقانون، بالإضافة إلى اثنين من عناصر داعش.

وذكرت مديرية شرطة بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها وخلال الـ24 ساعة الماضية، ألقت القبض على ثلاثة متهمين بالقتل، وآخر متهم بالسرقة، ونفذت 10 اوامر قبض لمطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

وأضافت أنه تم القبض على 23 متهما وفق مخالفات وقضايا أخرى، إلى جانب ضبط 6 مخالفين وعجلتين تحملان مواداً ممنوعة من الاستيراد.

إلى ذلك، أفادت قيادة فرقة الرد السريع في بيان ورد لشفق نيوز، بأن قوة من اللواء الثالث وبالتعاون مع قسم استخبارات فرقة الرد السريع، ألقت القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق المادة (4/ ارهاب) في قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين.

وأشارت إلى أن المعتقلين قام قبل يومين بتفجير عبوات صوتية في منطقة امرلي.

فيما أعلنت قيادة شرطة البصرة في بيان، أن مفارزها القت القبض على متهمين اثنين بجريمة القتل العمد في منطقة صبخة العرب في المحافظة، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما اصوليا وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

بدورها أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، في بيان، عن تمكن مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية من إلقاء القبض على متهم في سيطرة الشهيد الرائد موسى جبار، وضبطت بحوزته (35 غم) من مادة الكريستال المخدرة، عثر عليها أثناء التفتيش الدقيق لجميع العجلات والأشخاص الوافدين الى المدينة.