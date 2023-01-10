القبض على 4 من المتاجرين بالآثار في بابل وصلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن اعتقال أربعة أشخاص يشكلون عصابتين للمتاجرة بالآثار.

وذكرت الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم القبض على اربعة متهمين من أفراد عصابتين لقيامهم بالمتاجرة بالآثار بعد عمليات المراقبة والتحري.

وبينت أنه "تم نصب كمين محكم لمتهمين اثنين في محافظة صلاح الدين بحوزتهما قطعة اثرية عبارة عن كتاب، فيما تمكن فريق آخر من القبض على متهمين اثنين في محافظة بابل بحوزتهما قطع اثرية فخارية تعود للعهود القديمة".

وأشارت إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا.