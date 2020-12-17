القبض على 4 مطلوبين يحبط تشكيل مفرزة داعشية جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الخميس، القبض على 4 مطلوبين بتهم الارهاب، في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لاستخبارات الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ ارهاب بانتمائهم لعصابات داعش الارهابي.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي وفقاً لاعترفات احد الإرهابيين، حيث ضبط داخل دار أحدهم خمس قنابل هاون عيار ٦٠ ملم وكاتم.

وأضاف البيان أنه من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بأنهم كانوا ينوون تشكيل مفرزة ارهابية جنوبي العاصمة بغداد، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية.