سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

القبض على 4 مطلوبين يحبط تشكيل مفرزة داعشية جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-17T17:42:59+0000
القبض على 4 مطلوبين يحبط تشكيل مفرزة داعشية جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الخميس، القبض على 4 مطلوبين بتهم الارهاب، في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لاستخبارات الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ ارهاب بانتمائهم لعصابات داعش الارهابي.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي وفقاً لاعترفات احد الإرهابيين، حيث ضبط داخل دار أحدهم خمس قنابل هاون عيار ٦٠ ملم وكاتم.

وأضاف البيان أنه من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بأنهم كانوا ينوون تشكيل مفرزة ارهابية جنوبي العاصمة بغداد، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية.

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

استخبارات الداخلية تلقي القبض على آمر "شؤون المجاهدين" بتنظيم داعش

Date: 2020-12-06 07:07:07
استخبارات الداخلية تلقي القبض على آمر "شؤون المجاهدين" بتنظيم داعش

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الطارمية

Date: 2020-07-18 14:20:06
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الطارمية

ناقل عائلات عناصر "داعش" من الهول إلى نينوى في قبضة الاستخبارات

Date: 2020-02-07 12:46:02
ناقل عائلات عناصر "داعش" من الهول إلى نينوى في قبضة الاستخبارات

مصدر يفصح عن ارتفاع حصيلة هجوم بصاروخ استهداف شركة للإنتاج ببغداد

Date: 2019-11-18 07:01:45
مصدر يفصح عن ارتفاع حصيلة هجوم بصاروخ استهداف شركة للإنتاج ببغداد

رشقاً بالحجارة .. محتجون يصيبون ضابطاً و5 منتسبين بالأمن في بغداد

Date: 2020-10-25 11:31:09
رشقاً بالحجارة .. محتجون يصيبون ضابطاً و5 منتسبين بالأمن في بغداد

بعد تلقيه طعنات .. مسلحون يسلبون صاحب صيرفة مبالغ كبيرة في بغداد

Date: 2020-10-18 08:17:29
بعد تلقيه طعنات .. مسلحون يسلبون صاحب صيرفة مبالغ كبيرة في بغداد

تنظيم داعش يتبنى تفجيرات بغداد

Date: 2019-09-17 15:57:47
تنظيم داعش يتبنى تفجيرات بغداد