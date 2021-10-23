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القبض على 4 مخمورين اختطفوا فتاة متسولة لاغتصابها في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-23T09:42:05+0000
القبض على 4 مخمورين اختطفوا فتاة متسولة لاغتصابها في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم السبت، عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص اختطفوا فتاة متسولة في محاولة لاغتصابها، قبل أن يتم إحباط محاولتهم واعتقالهم.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أربعة أشخاص مخمورين قاموا باختطاف متسولة تبلغ من العمر ٢٢ عاماً بهدف الاعتداء عليها، إلا أن دوريات فوج طوارئ بغداد الحادي عشر ردت الحالة وقامت بمطاردتهم".

وبينت أن الدوريات "تمكنت من القبض على اثنين من المتهمين وتحرير الفتاة، فيما لاذ الآخران بالفرار لتشرع قوة بأمرة آمر الفوج الحادي عشر بمطاردتهما والقاء القبض عليهما".

واضافت انه "تم اصطحابهم جميعا الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون".

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