القبض على 4 متهمين يتاجرون بـ"الكتب الأثرية" في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت الشؤون الداخلية في صلاح الدين، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على 4 متهمين يتاجرون بالكتب الأثرية في المحافظة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت الشؤون الداخلية في محافظة صلاح الدين، وبإشراف مدير عام الشؤون الداخلية اللواء حسن الغنامي، من إلقاء القبض على 4 متهمين يتاجرون بالكتب الأثرية بالجرم المشهود".

وأضافت أن "هذه العملية جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل قام بتتبع هذه المجموعة وإلقاء القبض عليها"، مبينة أن "قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (44 آثار) لإجراء التحقيقات القانونية بحقهم".