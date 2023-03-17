شفق نيوز/ ألقت شرطة بغداد / الكرخ، يوم الجمعة، القبض على 4 متهمين بينهم "إرهابي" ومحكوم بالسجن غيابياً.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز سيطرة هور رجب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد الكرخ ألقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب حاول النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين أنه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالإرهاب".

كما القت مفارز سيطرة ابو غريب الجديد التابعة لذات المديرية بحسب البيان "القبض على متهم بالنصب والاحتيال واخر بالتزوير فيما تمكنت مفارز سيطرة السويب من إلقاء القبض على متهم محكوم غيابيا بالسجن خمسة سنوات حاول النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من أسماء المتهمين ضمن حاسبة المطلوبين وتبين أنهم مطلوبين وفق قضايا مختلفة حيث تم اصطحابهم إلى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".