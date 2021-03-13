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القبض على 4 عناصر من داعش في عدة محافظات

Category: أمـن

Date: 2021-03-13T09:52:23+0000
القبض على 4 عناصر من داعش في عدة محافظات

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم السبت، عن إلقاء القبض على أربعة من عناصر داعش في عمليات متفرقة بثلاث محافظات.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت بعملية مباغتة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على عنصر من داعش متخفي بين المواطنين في حي الخضراء بالعاصمة بغداد، مبيناً أن العملية اعتمدت أسلوباً استخبارياً متقدماً.

وأضاف أن قوات الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على عنصر آخر في قضاء عنة غربي محافظة الأنبار، مشيراً إلى أن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض أيضاً على اثنين من عناصر التنظيم في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين.

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