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القبض على 4 إرهابيين وضبط كدس متفجرات في كركوك والأنبار

Category: أمـن

Date: 2020-11-26T11:19:56+0000
القبض على 4 إرهابيين وضبط كدس متفجرات في كركوك والأنبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم داعش في محافظة كركوك، في وقت تم ضبط كدس للمتفجرات في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات التابعة للشرطة الاتحادية ألقت القبض على أربعة إرهابيين في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك، من المطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش، كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الحويجة واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير.

وأشارت على صعيد متصل إلى أن قوة من الفوج الثاني في اللواء 22 بالحشد الشعبي، عثرت على مضافة لعناصر تنظيم داعش خلال عملية أمنية في جزيرة العيث شرقي محافظة صلاح الدين تضم مواداً لوجستية ودراجة نارية.

وفي السياق نفسه، تمكنت قوة من قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار ومفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى من الوصول إلى كدس للعتاد والمتفجرات جنوب قضاء الرطبة بالأنبار وتضبط بداخله منصتان لإطلاق الصواريخ، و4 قذائف مدفع عيار ١٢٠ ملم، و3 صواعق تفجير، و2 من النضائد التي تستخدم للتفجير، و3 أسلاك تفجير.

 

 

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