القبض على 4 إرهابيين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز- الأنبار/ كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الخميس، إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة السابعة نفذت عدة عمليات نوعية وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية في قاطع مسؤولية الفرقة ضمن منهاجها التعرضي والمتضمن تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب ومنابعه".

وبينت أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 / 1) إرهاب في محافظة الأنبار، والذين كانوا ينتمون ويعملون في صفوف تنظيم داعش".

ولفتت المديرية إلى أن "هذه العمليات جاءت وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة"، مؤكدة أن الإرهابيين الثلاثة قد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".

من جانبها أعلنت قيادة الحشد الشعبي في محافظة كركوك، عن اعتقال احد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في المحافظة.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من اللواء 63 في قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة للحشد الشعبي، وباسناد من جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك".

وأضافت أن "العملية جاءت بعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت ثلاثة أيام من قبل استخبارات اللواء الـ 63 والاستخبارات العسكرية في كركوك، حيث تم رصد تحركات العنصر داخل أحد المجمعات السكنية قبل مداهمته وإلقاء القبض عليه".

وأشارت القيادة إلى أنه "تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".