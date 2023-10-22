القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم أكثر من 3 كغم من مادة الكريستال في واسط وميسان

شفق نيوز/ أفادت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم الأحد، القبض على 4 تجار مخدرات ضُبطت بحوزتهم أكثر من 3 كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة وعدد من الأسلحة في محافظتي واسط وميسان.

وذكرت المديرية في بيان، أنه تم القبض على متاجرين بالمخدرات في محافظة واسط بعد نصب كمائن لهما وضبط بحوزتهما (2.200) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة .

وفي ذات السياق تم القبض على متاجرين بالمخدرات في ميسان بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة .