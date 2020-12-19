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القبض على 4 ارهاببين في كركوك والانبار

Category: أمـن

Date: 2020-12-19T11:07:07+0000
القبض على 4 ارهاببين في كركوك والانبار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم السبت، عن القاء القبض على اربعة ارهابيين من المطلوبين للقضاء، في محافظتي كركوك والانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة، القت القبض على اثنين من الارهابيين في ناحية شوان بمحافظة كركوك.

واشارت الى مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، القت القبض على اثنين من الارهابيين في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، مبينة ان جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

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