القبض على 38 مطلوبا للقضاء في محافظة الانبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة الانبار غربي العراق، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين في عملية أمنية استمرت ليومين.

وذكرت مديرية شرطة الانبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية البحث والتحري عن المتهمين المطلوبين للقضاء العراقي والصادرة بحقهم مذكرات إلقاء القبض، وخلال عملية استمرت ليومين متتاليين، أسفرت عن القبض على 18 متهما مطلوبا للقضاء العراقي بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 1/4 من قانون العقوبات العراقي، بالإضافة إلى القبض على 19 متهما بارتكاب جرائم جنائية، وثلاثة متهمين من تجار المخدرات ومروجيها".

وأضاف البيان، أنه "تم خلال العملية التي دامت ليومين متتاليين، العثور على 30 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام، وذلك في كل من قضاء الفلوجة شرقي الانبار، ومنطقة حصيبة الشرقية، وتم تدمير هذه المواد موقعيا ودون حدوث أي أضرار جانبية اخرى"، فيما أشار البيان، إلى أن "تم القبض على أحد المتهمين بقضية ابتزاز إلكتروني".

وطالبت المديرية بضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن اي حالة مشبوهة، وفقاً للبيان.