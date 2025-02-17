القبض على 351 مخالفاً لقانون الإقامة في بغداد والمحافظات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على 351 مخالفا لقانون الإقامة في بغداد والمحافظات.

وذكر الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على توجيهات وزير الداخلية، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبإشراف مديرها العام تنفذ حملة واسعة لإلقاء القبض على مخالفي قانون الإقامة في بغداد والمحافظات وتتمكن من إلقاء القبض على 351 مخالفا من جنسيات مختلفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وابعادهم".

وأضاف البيان، أن "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تهيب بالمواطنين عدم إيواء المخالفين لضوابط وشروط الإقامة لتجنب المحاسبة القانونية".