القبض على 35 أجنبياً مخالفين لشروط الإقامة في بغداد

شفق نيوز/ القت السلطات العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على 35 شخصا يحملون الجنسية الاجنبية مخالفين لشروط الإقامة في منطقة واحدة بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من الأجانب أتوا الى العراق لغرض العمل لكن اقامتهم منتهية، وهذا يعني أن تواجدهم أصبح مخالف للقانون".

وأضاف، "بناء على ذلك خرجت قوة أمنية لإلقاء القبض على هؤلاء الاجانب في منطقة السريدات شمالي بغداد ضمن قاطع مسؤولية اللواء المشاة الرابع والأربعون وتم تسليمهم الى مركز الشرطة، حيث تم القبض على اكثر من 35 اجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة".