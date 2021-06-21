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القبض على 34 شخصا بتهم تعاطي وحيازة المخدرات في عدد من المحافظات

Category: أمـن

Date: 2021-06-21T06:48:20+0000
القبض على 34 شخصا بتهم تعاطي وحيازة المخدرات في عدد من المحافظات

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، القبض على (34) متهما بمناطق مختلفة من البلاد.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في المديرية ببيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان كل من أقسام مكافحة مخدرات واسط والديوانية والانبار وكركوك القوا القبض على متهمين اثنين،في حين القى قسم مكافحة مخدرات ميسان القبض على 4 متهمين، فيما القى قسم مكافحة مخدرات المثنى القبض على 7 متهمين، أما قسم مكافحة مخدرات بابل فقد القى القبض على 12 متهما.

واضاف ان جميع المتهمين ضبطوا بالجرم المشهود وبحوزتهم مواد مخدرة متنوعة من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي، أحيلوا إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 / 32) مخدرات.

وبينت المديرية؛ أن هذه الواجبات جاءت بناءاً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالإدلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن (178) المجاني الدور المهم.

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