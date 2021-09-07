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القبض على 3 من داعش بينهم قيادي بالتنظيم في ديالى ونينوى

Category: أمـن

Date: 2021-09-07T13:41:04+0000
القبض على 3 من داعش بينهم قيادي بالتنظيم في ديالى ونينوى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية والدفاع في بيانات اليوم الثلاثاء القاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش بينهم قيادي في كل من محافظتي ديالى ونينوى.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي في بيان إن عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة احكموا قبضتهم على احد قيادات عصابات داعش الإرهابية، وهو من المجرمين المتورطين بقتل العديد من أبناء قرية الخويلص في محافظة ديالى في العام ٢٠٠٧ .

وأوضح الوزير أن هذا المعتقل حاول التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية بشتى الطرق منذ ذلك الحين .

من جهتها قالت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في بيان إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ - احد مفاصل المديرية وبالتعاون مع استخبارات الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة البراري ( الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى ) كان يعمل راميا لرشاشة عيار ٢٣ ملم ، ضمن ما تسمى ( كتيبة مقاومة الطائرات).

فيما تمكنت المفارز الاستخبارية ذاتها من القاء القبض على ارهابي اخر في مخيم الجدعة جنوبي نينوى، وفقا للبيان.

وأشارت المديرية في بيانها إلى هؤلاء الاثنين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .

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