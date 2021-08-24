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القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهاب في ذي قار وبغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-24T19:04:16+0000
القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهاب في ذي قار وبغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية اطاحت بـ"إرهابي" شمالي المحافظة، فيما ألقي القبض على اثنين من المطلوبين في العاصمة بغداد.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية نصبت كمينا في سيطرة قضاء الفجر (أقصى شمالي محافظة ذي قار) وتمكنت من الاطاحة بإرهابي في الثلاثينات من عمره، كان قادما من صلاح الدين إلى المحافظة".

وبين أن "المتهم مطلوب وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أنه "تم نقله الى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات التحقيقية معه".

وعلى صعيد متصل، القت مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

وبينت وزارة الداخلية في بيان لوكالة شفق نيوز، ان "المتهم الاول القي القبض عليه في سيطرة شاطئ التاجي، فيما اعتقل الثاني في سيطرة التاجي"، مشيرة الى ان "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة، كان قد وجه بتفعيل حاسبة المطلوبين ضمن عموم سيطرات ومداخل العاصمة".

واكدت ان "هذه التوجيهات اثمرت عن القاء القبض على عدد كبير من المتهمين، منهم مطلوبين وفق قضايا ارهاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وتسليمهم الى جهات الطلب لاجراء اللازم وفق القانون".

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