القبض على 3 متهمين بالإرهاب ومصرع شخص في كركوك وصلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، إلقاء القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في سامراء وكركوك، في وقت أفاد فيه مصدر أمني بمصرع شخص بحادث سير في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (الطريشة) ناحية المعتصم بسامراء".

وأضافت أن "قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء، ألقت القبض على المتهم المطلوب (م، ط، ن) وفق المادة ٤ إرهاب في قرية (الخزيفي) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".

وتابعت، "كما تمكنت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء من القاء القبض على الارهابي (غ، م، ص) في عملية مباغتة رصدت تواجده في قرية(ابو كعوبة) بناحية الرياض بمحافظة كركوك، وبحوزته بندقيتين كلاشنكوف مع مخزني بندقية، وملابس عسكرية، و5 موبايل".

وأشارت إلى "إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

وفي تطور منفصل، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "شابا من اهالي قضاء الشرقاط في صلاح الدين لقي مصرعه بحادث سير مروع تعرض له قرب قرية (شكرا) التابعة للقضاء".