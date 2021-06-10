القبض على 3 متسللين من سوريا الى العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على ثلاثة سوريين تسللوا عبر الحدود إلى محافظة نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في ضوء معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، اكدت تجاوز ثلاثة متسللين الحدود العراقية السورية عن طريق التهريب".

وبينت أنه "تمت متابعة ورصد تحركاتهم من قبل مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ ومعرفة نواياهم بالتوجه الى دهوك".

وأشارت إلى "نصب كمين محكم لهم في قرية سيباية التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى، من قبل المفارز ذاتها وبمشاركة قوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ ومفرزة من مكتب الامن الوطني وإلقاء القبض عليهم، وهم من حملة الجنسية السورية، وتم تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".