القبض على 3 عناصر من داعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، يوم السبت، عن القاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز مديرية استخبارات صلاح الدين، تمكنت من القبض على ثلاثة مطلوبين وفق احكام المادة (٤ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش، ممن عملوا فيما يسمى قاطع سامراء، تحت كنى واسماء مختلفة.

وأضافت أن المعتقلين الثلاثة اعترفوا من خلال التحقيق معهم بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، مشيرة الى تدوين اقوالهم بالاعتراف وتسليمهم الى جهة الطلب.