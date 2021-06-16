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القبض على 3 عناصر من داعش في الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-06-16T18:59:45+0000
القبض على 3 عناصر من داعش في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الاربعاء، عن القاء القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم داعش في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه في ضوء معلومات دقيقة وردت لقسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، افادت بتواجد اثنين من "الارهابيين في الخالدية والكرمة بالانبار.

وبينت انه تم توجيه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٣٩، واخرى من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠، نحو اهدافها والقاء القبض على احد "الارهابيين" بكمين نصب له على جسر الصديقية بالخالدية.

واشار الى القاء القبض على اثنين آخرين اثناء محاولتهما دخول قضاء الكرمة في المحافظة، مؤكدة انهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

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