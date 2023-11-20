القبض على 3 أشخاص استهدفوا مفرزة أمنية رمانة يدوية في الناصرية

القبض على 3 أشخاص استهدفوا مفرزة أمنية رمانة يدوية في الناصرية
2023-11-20T16:34:08+00:00

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، باعتقال 3 من أفراد عصابة هاجموا سيطرة امنية غربي مدينة الناصرية، مركز المحافظة، ضبطت بحوزتهم كميات من المخدرات.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية اعتقلت عصابة مكونة من 3 أشخاص قاموا برمي رمانة يدوية على مفرزة السيطرة الامنية على الطريق الدولي غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة أثناء تفتيش العجلة التي يستقلونها، ما أدى إلى إصابة 2 من منتسبي السيطرة".

وأضاف المصدر ان "القوات الأمنية سيطرت على الوضع بعد ذلك وضبط نحو 2 كغم من المخدرات وأسلحة بحوزة أفراد العصابة التي تم اعتقالها"، لافتا الى "نقل العناصر الأمنية المصابة الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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