القبض على 3 دواعش في بابل وديالى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم داعش بعمليتين منفصلتين، فيما تمكنت الاستخبارات العسكرية في ديالى من اعتقال احد الدواعش في المحافظة.

وقالت قيادة شرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من فوج الطوارئ الأول ومركز شرطة المشروع ومفارز الاستخبارات، في قاطع جبلة، شمالي بابل، ألقت القبض على أحد المطلوبين وفق المادة (4 إرهاب).

وأشارت إلى أن قوة أخرى من مركز شرطة الاسكندرية ومفارز الاستخبارات والأمن الوطني، ألقت القبض على مطلوب آخر وفق المادة (4 إرهاب)، مضيفة أنه تم تسليم المتهمين الى الجهة المختصة لإكمال إجراءات التحقيق.

وفي الشأن نفسه، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان ورد لشفق نيوز، ان معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود احد عناصر داعش في قرية البو محمد بناحية العظيم التابعة قضاء الخالص في ديالى.

وأضافت المديرية انه تم على اثرها وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة ١٨ باتجاه الهدف والقاء القبض عليه، مبينة انه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤ إرهاب).