القبض على 3 دواعش وشخص يأويهم جنوب الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم السبت، بإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش، وضبط أجهزة ومواد للتفخيخ بحوزتهم، جنوب الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على الدواعش الثلاثة وهم من المطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية، مع شخص رابع كان يأويهم داخل منزله في قرية "مالحة البكارة" التابعة لناحية تل عبطة جنوب الموصل.

وأضاف أنه تم ضبط اجهزة اتصال لاسلكية واعتدة مع مواد واجهزة تستخدم في التفخيخ داخل المنزل، إضافة إلى كمبيوتر محمول (لابتوب) يحتوي على معلومات عن تنظيم داعش، مشيراً إلى أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية.