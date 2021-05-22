سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على 3 دواعش وشخص يأويهم جنوب الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-05-22T12:28:56+0000
القبض على 3 دواعش وشخص يأويهم جنوب الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم السبت، بإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش، وضبط أجهزة ومواد للتفخيخ بحوزتهم، جنوب الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على الدواعش الثلاثة وهم من المطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية، مع شخص رابع كان يأويهم داخل منزله في قرية "مالحة البكارة" التابعة لناحية تل عبطة جنوب الموصل.

وأضاف أنه تم ضبط اجهزة اتصال لاسلكية واعتدة مع مواد واجهزة تستخدم في التفخيخ داخل المنزل، إضافة إلى كمبيوتر محمول (لابتوب) يحتوي على معلومات عن تنظيم داعش، مشيراً إلى أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية.

related

اعتقال 15 داعشياً والعثور على عجلة مفخخة في نينوى

Date: 2021-02-08 13:02:54
اعتقال 15 داعشياً والعثور على عجلة مفخخة في نينوى

القبض على 63 عنصراً من داعش في ثلاث محافظات عراقية

Date: 2021-03-03 17:36:14
القبض على 63 عنصراً من داعش في ثلاث محافظات عراقية

خلال 24 ساعة .. تفكيك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى

Date: 2021-04-01 12:11:09
خلال 24 ساعة .. تفكيك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى

القوات العراقية تظفر بصيد ثمين من عناصر الخلايا النائمة لداعش

Date: 2020-10-23 11:59:01
القوات العراقية تظفر بصيد ثمين من عناصر الخلايا النائمة لداعش

ضبط منصة لاطلاق الصواريخ وعتاد غربي نينوى

Date: 2021-05-20 14:15:36
ضبط منصة لاطلاق الصواريخ وعتاد غربي نينوى

قتل عناصر من داعش بعملية عسكرية مشتركة جنوبي الموصل

Date: 2020-07-01 12:20:56
قتل عناصر من داعش بعملية عسكرية مشتركة جنوبي الموصل

صور.. الجيش يواصل تجريف الجزرات النهرية في نينوى

Date: 2021-04-17 09:55:38
صور.. الجيش يواصل تجريف الجزرات النهرية في نينوى

جريمة "غسل عار" صادمة.. العثور على جثة امرأة منحورة ومشوهة في نينوى

Date: 2020-11-20 15:31:22
جريمة "غسل عار" صادمة.. العثور على جثة امرأة منحورة ومشوهة في نينوى