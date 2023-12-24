القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم 100 كيلوغرام من الحبوب الكبتاغون في ذي قار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأحد، القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم 100 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون في محافظة ذي قار.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات الدولية، وبحوزتهم 100 كيلو من حبوب الكبتاجون المخدرة في محافظة ذي قار".

وبين أنه "بهذه العملية المتميزة تكون مديرية مكافحة المخدرات وكما عهدها أبناء شعبنا، قد وجهت صفعة جديدة لتجار هذه السموم الخطرة".