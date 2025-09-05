القبض على 28 مطلوباً بموجب أوامر قضائية في كركوك

شفق نيوزـ كركوك

أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الجمعة، عن حصيلة حملاتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن القبض على 28 مطلوباً بموجب أوامر قضائية.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الأقسام الميدانية نفذت سلسلة إجراءات أمنية وتنظيمية في مختلف مناطق كركوك والسيطرات الرئيسية، أسفرت عن إلقاء القبض على 28 مطلوباً للقضاء".

وأضافت أن "دوريات شرطة النجدة تمكنت من تنفيذ أوامر قبض بحق مطلوبين اثنين وضبط مسدسين، إضافة إلى إلقاء القبض على سارق، وتغريم 57 عجلة مخالفة بالتنسيق مع مفارز المرور".

وأشارت إلى أن "القوات الأمنية أوقفت أيضاً 8 أشخاص على خلفية مشاجرات آنية"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان الأمن والاستقرار في عموم محافظة كركوك".