القبض على (26) متسللاً اجنبياً تجاوزا الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية ودهوك

شفق نيوز/ اعلنت قيادة قوات الحدود اليوم الاثنين، القبض على متسللين تجاوزا الحدود العراقية بطريقة غير شرعية.

وذكر القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفرزة مشتركة من الفوج الثاني والفوج الثالث في لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى تمكن من إلقاء القبض على (22) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية.

وأضاف البيان؛ أن الفوج الثالث لواء الحدود الاول تمكن من القاء القبض على (4) متسللين حاولوا تجاوز الحدود ضمن محافظة دهوك، مشيرا إلى تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.