القبض على 25 أجنبياً أثاروا مشاجرة في كربلاء

شفق نيوز - كربلاء

أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على 25 متهماً من جنسية أجنبية، أقدموا على إثارة نزاع ومشاجرة مع زائرين من جنسية أجنبية أخرى في محافظة كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المتهمين أثاروا الشجار أثناء تأديتهم مراسم الزيارة، مؤكدة تدوين أقوالهم بالاعتراف ومصادقتها قضائياً، فيما دعت الوكالة الزائرين كافة إلى الالتزام التام بالتعليمات الأمنية وتجنب الانجرار خلف الشائعات لضمان الحفاظ على قدسية وأمن المدينة.

يأتي هذا تزامناً مع ما أظهرته مقاطع مصورة متداولة مشاجرة "عنيفة" بالايدي بين زائرين إيرانيين، وآخرين هنود من أتباع طائفة "البهرة" في مدينة كربلاء قرب مرقد الإمامين الحسين بن علي وأخيه أبي الفضل العباس، وتعقيبا على الحادثة أكدت إدارة العتبة الحسينية في بيان اصدرته بوقت مبكر من اليوم، أن الجهات المختصة سارعت إلى إحتواء الموقف بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقمه، مشددة على أنها لا تسمح بأي شكل من أشكال الاعتداء أو التجاوز على كرامة الزائرين مهما كانت الأسباب.

ويحيي الملايين حالياً ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي في معركة الطف الشهيرة عام 61 للهجرة، حيث تصل الشعائر ذروتها مع اقتراب العاشر من شهر محرم بتوافد زوار من داخل العراق وخارجه نحو المدينة المقدسة وسط استنفار أمني وخدمي واسع.