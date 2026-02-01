القبض على 22 متسللاً أجنبياً اجتازوا الحدود العراقية في محافظتين

شفق نيوز- السليمانية/ واسط

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، يوم الأحد، إلقاء القبض على 22 متسللاً أجنبياً أثناء محاولتهم اجتياز الحدود العراقية بصورة غير شرعية في عمليات منفصلة.

وقالت القيادة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "مفارز لواء الحدود الثالث ووحدة إسناد منفذ زرباطية الحدودي ضمن لواء الحدود العشرين، تمكّنت من إلقاء القبض على 22 متسللاً أجنبياً من جنسيات آسيوية ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب".

وبيّنت القيادة، أن المتسللين "حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية ومحافظة واسط".

ووفقاً لبيان قيادة قوات الحدود، "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وتشهد الحدود العراقية محاولات بين الحين والآخر لأشخاص أجانب لعبورها بصورة غير شرعية ودخول البلاد من دون تأشيرة سفر، لأغراض تتعلق بالعمل وغيره وتصل أحياناً إلى الانخراط في جماعات مسلّحة.