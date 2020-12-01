القبض على 20 متهماً بينهم إرهابيون في صلاح الدين والبصرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 20 متهماً بينهم إرهابيون في محافظتيّ صلاح الدين والبصرة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، أجرت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض وحسم القضايا التحقيقية، أسفرت عن إلقاء القبض إلقاء القبض على 14 متهماً بجرائم جنائية مختلفة، وبينهم إرهابيون في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأضافت أن قوات الشرطة في محافظة البصرة قامت بفض نزاع عشائري مسلح في ناحية الهارثة في قضاء القرنة، وإلقاء القبض على 6 متهمين وعجلتين كانوا يستقلونهما وضبطت بداخلهما سلاح نوع كلاشنكوف.