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القبض على 14 مطلوباً بينهم مروجو مخدرات في البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-06-27T15:53:15+0000
القبض على 14 مطلوباً بينهم مروجو مخدرات في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات البصرة، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على 14 متهماً بينهم ثلاثة من مروجي المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية مشتركة نفذت عمليات دهم وتفتيش بحثاً عن المطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة، وتمكنت من القبض على ١٤ مطلوباً وفق مذكرات قضائية مختلفة ثلاث منهم لتجارة المواد المخدرة.

وأضافت أن القوة ضبطت ٢٤ بندقية وسلاح BKC متوسط وقاذفة RBG7 واعتدة خفيفة ومتوسطة وكميات من المواد المخدرة، مبينة أن العمليات نفذت مناطق المدينة والهوير والشافي وكرمة علي والفاو والسيبة وأبو الخصيب وام الرصاص.

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