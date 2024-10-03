القبض على 13 متسللا آسيوياً اجتازوا الحدود العراقية

شفق نيوز/ ألقت قوات الحدود اليوم الخميس، القبض على (13) متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث في لواء الحدود الثالث من إلقاء القبض على (12) متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأشار ميري؛ إلى أن الفوج الأول من اللواء انفاً تمكن أيضا من إلقاء القبض على متسلل اجنبي واحد أثناء محاولته عبور الحدود، إذ تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.