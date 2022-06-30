القبض على 13 إرهابياً بينهم مجرم "خطر" وضبط صواريخ في بغداد وكركوك

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، بأنها أحكمت قبضتها على 13 إرهابياً بينهم مجرم "خطر" وضبطت صواريخ ومواد متفجرة بعمليات منفصلة في العاصمة بغداد ومحافظات كركوك وواسط وديالى.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قاعدة بيانات متكاملة عن قيادات وعناصر عصابات داعش الارهابية، مكنت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عمليات استباقية في محافظتي بغداد وكركوك، أسفرت عن القاء القبض على 13 ارهابياً من المطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب)".

وأوضح البيان، أنه من "بينهم مسؤول عن عمليات قتل وتهجير المواطنين العزل، واخر يعمل ضمن مايسمى بولاية الجنوب ، فضلًا عن عمل أحدهم بما يسمى كتائب صلاح الدين الداعشية واربعة اخرين عملوا كعناصر أمنيين ضمن مايسمى ولاية كركوك وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش المتواجدين في المحافظة ذاتها".

وبينت الاستخبارات أن "مفارز الوكالة القت القبض على ارهابي اخر بعملية خاطفة في قضاء الدبس مطلوب وفق المادة ٤/ إرهاب وعمل بصفة امني وناقل للمواد الغذائية وحول منزله وكراً للارهابيين الاجانب، فضلا عن كونة من عائلة داعشية ولديه ثلاثة من اخوته ضمن صفوف داعش".

وفي سياق متصل، يقول البيان، "نفذت وكالة الاستخبارات عمليتين منفصلتين الاولى على الحدود الفاصلة بين محافظتي واسط و ديالى والاخرى في قرية حميرة الكبرى بمحافظة كركوك، أسفرت عن ضبط 6 صاروخspg9 وصاروخ نمساوي و 5 صواريخ RPj7 اشخاص ومضاد للدروع و 8 جلكان سعة 5-10 لتر مملؤة بمادة C4شديدة الانفجار و 3عبوات قمعية و10مساطر تفجير واغلفة عتاد ومواد غذائية متنوعة كان داخل احد الوكار الداعشية والتي تمثل نقطة ارتكاز وتحرك لتلك العصابات الضالة في المحافظة ذاتها".

وتؤكد وكالة الاستخبارات انها ماضية بمنهجها وعملها في ملاحقة الارهابيين والخارجين عن القانون والحفاظ على ارواح المواطنين ومصالحهم ورجالها يتسلحون بالاصرار والعزيمة والثبات على حب الوطن وحمايته، بحسب تعبير البيان.