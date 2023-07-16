القبض على 12 إرهابياً في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على 12 إرهابياً ممن شاركوا بعمليات استهدفت المواطنين والاجهزة الامنية في نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى بكمين محكم من إلقاء القبض على 12 مطلوباً وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وبينت ان "عملية القاء القبض جاءت بعد متابعة وتحري لتحركات المطلوبين من الذين انتموا لعصابات داعش الارهابي، وشاركوا بعمليات مختلفة استهدفت حياة المواطنين الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والقوات الأمنية والإخلال بأمن المحافظة".

وأضافت "كما تأشرت بحق المطلوبين المذكورين وثائق تدين افعالهم الاجرامية وانتمائهم لما يسمى بـ(فرقة الفرقان لواء الفلوجة المعسكرات العامة كتيبة المقبور ابو مصعب الزرقاوي، وديوان الخدمات، وذات الصواري، وكتيبة القوات الخاصة، ومركز الولاية، والمعهد الشرعي، والشرطة الاسلامية)".

واشارت الوكالة الى ان "عملية القاء القبض على المطلوبين تضمنت ضبط مجموعة من الاسلحة"، مضيفة أنه "تمت احالة جميع المطلوبين الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزائهم العادل".