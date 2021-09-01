القبض على 12 تاجراً ومتعاطياً للمخدرات في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، يوم الأربعاء، عن شن حملة أمنية واسعة في عموم المحافظة لتنفيذ اوامر قبض وملاحقة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قسم السيطرات والطرق الخارجية اعتقل اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما ٦٠٠ غرام من مادة الكريستال، ومتهماً آخر بحوزته ١٠٠ غرام من نفس المادة، وأدوات تستخدم للتعاطي.

وبينت أنه بعملية منفصلة، تمكنت من خلالها مفارز مكافحة المخدرات من القبض على تسعة متهمين بالتجارة والتعاطي، وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مواداً مخدرة وأدوات التعاطي.

وأشارت المديرية إلى أن عمليات الاعتقال تمت بناء على المعلومات الاستخبارية من مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة، والتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن 178 المجاني، مضيفة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد (28/ 32) مخدرات.