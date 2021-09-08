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القبض على 11 متهما بفض مشاجرة ومقتل شخص باندلاع اخرى في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-09-08T09:20:35+0000
القبض على 11 متهما بفض مشاجرة ومقتل شخص باندلاع اخرى في بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، بفض مشاجرة مسلحة والقبض على 11 متهما بمدينة الصدر شرقي بغداد، فيما أفاد مصدر أمني بمقتل شخص باندلاع مشاجرة اخرى بذات المدينة.

وقالت الخلية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "بهدف بسط الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة والعمل على الحد من النزاعات العشائرية ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ١١ متهماً من طرفي المشاجرة التي حصلت في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

وأوضح البيان،  أن "القوات الأمنية تمكنت أيضاً من ضبط ٣ بنادق نوع كلاشنكوف واخرى نوع برنو و٣ مسدسات، فضلاً عن ناظور، وعجلة نوع سايبا كانت تحمل السلاح"، مشيرة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم، والتعامل مع الأسلحة المضبوطة وفقاً للسياقات".

على الصعيد ذاته، قال مصدر أمني، إن "مشاجرة أخرى نشبت، اليوم، ضمن مدينة الصدر تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة مااسفر عن مقتل احد اطراف المشاجرة".

 وأوضح المصدر، أن "قوة امنية طوقت المنطقة والقت القبض على القاتل وايداعه التوقيف وفق اجراءات اصولية".

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