القبض على 11 متهماً بتهريب العملة في أربيل بالتنسيق بين الأمن الوطني وحكومة الإقليم

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على 11 متهما بتهريب العملة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه "جرى التنسيق العالي مع حكومة الإقليم وتم على إثره إلقاء القبض والتحقيق المشترك مع المتهمين البالغ عددهم (11) متهماً بعد استحصال الموافقات القضائية من المحاكم المختصة في بغداد و أربيل، إذ دونت أقوالهم أصولياً وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

ووفقا للبيان فإن العملية استندت إلى جهود استخبارية دقيقة وعلى ضوء اعترافات الملقى القبض عليهم سابقاً في بغداد والمتضمنة وجود مجموعة من المهربين والمضاربين بالعملة في إقليم كوردستان.

وأكد البيان أن، عملية الملاحقة مستمرة لحفظ الإستقرار المالي وضرب العابثين بأمنه الإقتصادي.